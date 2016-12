Cantante británico George Michael muere a sus 53 años

El cantante George Michael murió a los 53 años, aseguró esta noche su publicista.

La estrella, que lanzó su carrera con Wham! en la década de 1980 y más tarde continuó su éxito como intérprete en solitario, habría fallecido “tranquilamente en casa”.

La policía dice que no hay circunstancias sospechosas alrededor de su muerte. Michael, que nació al norte de Londres, vendió más de 100 millones de álbumes a lo largo de una carrera que abarca casi cuatro décadas.

Michael fue cantante, compositor y productor británico de música pop y ganó dos veces el Premio Grammy.

Algunas de sus canciones más reconocidas son ‘Careless Whisper’, ‘Freedom’ y ‘Wake me up before yo go-go’.