Revista Women’s Day reconoció a las mujeres que contribuyeron a la campaña por la salud cardíaca

Entre la semana de la moda masculina y el evento tradicional con las colecciones femeninas, hay una ceremonia que este año llegó a su edición número 14.

Los ‘Premios Vestido Rojo’ y con ellos la revista ‘Women’s Day’ reconoce a las mujeres que han hecho contribuciones a la campaña por la salud cardíaca.

La anfitriona de la gala, que se hizo en el Centro de Jazz del Lincoln Center, fue la actriz Jane Lynch, y el número musical central estuvo a cargo de la ganadora del Óscar, Melissa Etheridge.

Ella interpretó sus canciones ‘Come to My Window’, ‘I Wanna Be In Love’, ‘I Run For Life’, y ‘I’m The Only One’.

En la alfombra roja, Jane y algunas de las invitadas especiales se detuvieron para hablar con la prensa y contar lo felices que están por ser parte de esta causa.