¿Will Smith se convirtió en el ‘tío Phil’ de ‘El Príncipe de Bel Air?

El actor de 48 años dejó ver su increíble parecido con el tío Phil de ‘El príncipe de Bell Air’ luego de cumplir uno de sus sueños en las cataratas Victoria, entre la frontera entre Zimbaue y Zambia.

Lea también ► ¡Cómo ha cambiado! Así lucía Lina Tejeiro cuando era solo una niña

El gran parecido del rostro de Smith durante su lanzamiento desde un puente en las cataratas, con el tío Philip (papel interpretado por el fallecido James Avery) ha sorprendido a sus seguidores.

Los kilos que ha ganado el actor, quien precisamente fue el protagonista de ‘El Príncipe de Bel Air’, y la canosa barba, lo han convertido en el ‘tío Phil’.

Will smith bungee jumping looks just like uncle Phil pic.twitter.com/p0iuaR8NuY

— lucky (@_1lucky) 14 de marzo de 2017