¿Volvieron? El inesperado giro que habría tomado la relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín

Luego de que indirectamente la modelo y el futbolista se refirieran a la fugaz relación que sostuvieron y que Guarín reivindicara su relación con Andreina Fiallo, un nuevo capítulo se suma a este triángulo amoroso.

Según revela la revista TVyNovelas, el futbolista estaría intentado conquistar nuevamente a la presentadora paisa. Con respecto a la relación que tenía con Fiallo, el medio reseña que “él borró de sus redes sociales las fotos en las que aparecen juntos. Una fuente nos contó que Fredy contactó a Sara Uribe, con quien tuvo un sonado romance, para pedirle que volvieran a intentarlo”.

En las redes sociales de Guarín ya no aparecen las tiernas fotografías con las que el futbolista confirmaba que había retomado la relación con su esposa.

De igual forma, en las redes sociales de Fiallo ya no figura ninguna fotografía del jugador, quien es el padre de sus dos hijos.

Detalles de la relación

La modelo había contado que el contacto con el futbolista del Shanghái Shenhua inició en 2014 luego del Mundial de Brasil. En ese momento Uribe era novia del cantante Daniel Calderón, sin embargo, inició una amistad con el futbolista.

“Fredy me contaba que su relación estaba deteriorada desde 2014, incluso que por eso su esposa no asistió al Mundial”, precisó.

Luego de que Uribe terminara su relación con Calderón, retomó el contacto con Guarín en la ciudad de Medellín y en ese momento él le comentó que estaba en proceso para divorciarse de su esposa Andreina Fiallo.

“Entonces me contó que se iba a Ibiza (en octubre de 2016) con sus amigos (…) me dijo que fuera, le respondí que no. Tras su insistencia pensé: se está divorciando, somos amigos, no tengo novio ni nada con él, y viajé en parche de amigos”, contó.