¡Viral! La foto de una ardilla posando como superhéroe desata guerra de ‘memes’ en redes sociales

Una persona presuntamente se encontraba persiguiendo a una pequeña ardilla, hasta que el animal se dio cuenta y decidió hacer algo muy particular: adoptar una pose similar a la de un superhéroe preparándose para la batalla.

La ardilla se volvió viral en redes sociales pero no precisamente por su imagen original, sino por la cantidad de montajes que hicieron los fanáticos de Photoshop, y recibió el apodo de ‘Badass Squirrel’.

#BadassSquirrel is the best meme. pic.twitter.com/bhVQsOOGoj

— Shane (@LightDragonTV) 23 de febrero de 2017