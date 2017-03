¡Víctimas de hackers! Filtran fotos íntimas de Amanda Seyfried y Emma Watson

Las reconocidas actrices se convirtieron en las más recientes víctimas de los hackers.

Lea también ► ¿Cuál fue el motivo? Shakira no aceptó la invitación de Lionel Messi a su matrimonio

En el caso de Amanda Seyfried, protagonista de ‘Dear John’, en las imágenes filtradas se ve a la actriz sosteniendo relaciones sexuales. Por su parte, en las imágenes de Watson se le ve probándose ropa.

Los abogados de la protagonista de ‘La Bella y la Bestia’ ya han anunciado acciones legales por la difusión de las fotografías en Internet. “No son fotografías de desnudos. Los abogados han sido alertados y no vamos a hacer más comentarios”, ha indicado el publicista de la actriz.

Según reseñan varios medios internacionales, las fotografías fueron filtradas en una página web encriptada que mantiene a sus usuarios en el anonimato.

Seguidores de Twitter y Reddit han señalado que vieron las imágenes de Seyfried desnuda y que estas permanecen en una “red oscura” como 4Chan.

wow they were real,@AmandaSeyfried nudes are a new leak,22 pics out so far, @EmmaWatson leaked as well,122 pictures so far #thefappening2017

— Niklas Patric (@usernameskit2) 15 de marzo de 2017