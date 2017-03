¡Vaya sorpresa! Conductora de Uber descubre que su pareja le es infiel con su pasajera

La conductora de Uber se llevó una sorpresa al percatarse que su pasajera, se dirigía a un lugar para tener una cita, y el afortunado era nada más y nada menos que su novio.

Una carrera normal resultó ser un desastre para la protagonista de esta historia, quien se hace llamar ‘Bre’ en sus redes sociales.

Una hora después de salir de su casa, ‘Bre’ recogió a una mujer en el aeropuerto y comenzaron a hablar; como es muy habitual entre un conductor y un pasajero.

“Hablamos un poco, ella me contó que tenía una cita sexual, y cuando me dio la dirección, era la del complejo de apartamentos donde vivía mi hombre, aunque no tenía el número exacto del apartamento”, mencionó la conductora.

La conversación continuó con mucha tranquilidad y afinidad, pues las casualidades estaban más que presentes en la conversación.

“Me cuenta que su pareja y ella están muy emocionados, que no se han visto hace mucho tiempo […] y yo le conté que mi hombre recién había salido de la ciudad”

“Mi estómago empezó a saltar a medida que nos acercamos a un edificio familiar y veo el auto de mi novio. Me estaba quemando por dentro cuando ella dice: creo que es justo aquí. Este es su auto.”

La mujer no pudo evitar su ira cuando vio salir a su novio, listo para recoger a su pasajera para vivir un feliz reencuentro.

“Él salió de la casa listo para ayudarla con el equipaje y el diablo se apoderó de mí como ‘eres hombre muerto’. Él me vio y salió a correr”.

La historia terminó como era de esperarse: ‘Bre’ se declaró oficialmente soltera después del curioso evento.