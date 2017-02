“Usen filtro solar”: Hugh Jackman tras ser operado nuevamente por cáncer de piel

El actor que interpreta a Wolverine en las películas de ‘X-Men’ publicó una fotografía en la que aparece con la nariz cubierta por un vendaje. Jackman hizo un llamado de atención a sus fanáticos al pedirles que se realicen chequeos regulares para prevenir o diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades.

Cada vez que tiene una intervención, el actor suele compartir una imagen, siempre recomendándole a sus seguidores usar protector solar.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all’s well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 13 de febrero de 2017