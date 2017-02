¿Una muestra de amor? Criss Angel lleva a Belinda en su pecho

En sus redes sociales el mago mostró el tatuaje que se hizo con el nombre de la cantante cerca al corazón.

Todos sus seguidores enloquecieron con esa muestra de amor, pues poco a poco ha demostrado que las cosas con la mexicana van en serio.



Criss muestra como lleva en el pecho un tatuaje con el nombre ‘Beli’, así con ese diminutivo suele llamarla.

Te puede interesar: Con esta tierna serenata Belinda demostró lo enamorada que está de Criss Angel

La pareja inició su relación en agosto de 2016 cuando la mexicana fue invitada a participar en uno de sus shows.

Desde ahí ambos empezaron a mostrar su relación en redes sociales.

Thx mi amor. Your too sweet and soooo talented @belindapop 😍exciting things 2017… @steveaoki MusicFreak😳 pic.twitter.com/b3XuDIqUfT

— Criss Angel (@CrissAngel) 7 de enero de 2017