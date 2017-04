Un año de cárcel para tuitera que envió chistes sobre un hecho ocurrido hace 40 años

Cassandra Vera, una joven transgénero de 21 años de edad, realizó chistes sobre la muerte de Luis Carrero Blanco, jefe de Gobierno y número dos de la dictadura franquista, quien fue asesinado en 1973. A pesar de que los tweets fueron publicados entre los años 2013 y 2016, fueron suficientes para que la Audiencia Nacional española le impusiera una pena de un año de cárcel.

Carrero Blanco se trasladaba en su carro oficial cuando este explotó debido a la detonación de una carga explosiva. El vehículo aterrizó en la Iglesia a la que había acudido el militar esa misma mañana para escuchar la misa del día.

Horas más tarde, la organización terrorista nacionalista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, traducido al español como País Vasco y Libertad), se adjudicó el asesinato. No obstante, las operaciones de este grupo cesaron el pasado año 2011.

“La lacra del terrorismo de ETA persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable”, manifestó la justicia española.

Entre los textos enviados por la joven, los cuales fueron rescatados “de cuando tenía 15 años”, se hallan algunos como: “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”.

Vera fue procesada por un total de 13 mensajes, en los que se le acusa de “carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo”, según detalló el alto tribunal. “Me han arruinado la vida”, explicó.

No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida.

— Cassandra Vera (@kira_95) 29 de marzo de 2017