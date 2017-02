Triste noticia: vocalista de Jarabe de Palo afirma que le queda poco tiempo de vida

El cantante español Pau Donés, vocalista de la agrupación Jarabe de Palo, indicó que le queda poco tiempo de vida, pues los médicos le aseguraron que tiene un 20% de sobrevivir, como consecuencia de un cáncer de colon que lo aqueja desde hace varios años.

A finales del año pasado el artista aseguró que se había recuperado de esta enfermedad, pero hoy dijo en medios internacionales que los especialistas le indicaron que el cáncer es terminal, por lo que le queda el 20% de probabilidades de seguir con vida.

“Los médicos han dicho que solo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”.