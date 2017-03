¡Todo un reto! Claudia Bahamón comparte divertido video en el que sus hijos le dan clases de inglés

La hermosa presentadora colombiana quiso compartir con sus seguidores de Instagram los divertidos momentos que vive con sus hijos cuando estos intentan enseñarle inglés.

La lección del día: la palabra ‘Party’ (fiesta en español). Samuel y Luca Brand, hijos de la presentadora con Simón Brand, intentan en varias ocasiones explicarle a su madre cómo se pronuncia la palabra.

La también modelo repite una y otra vez la palabra pero no recibe la aprobación de sus hijos. Bahamón incluso señaló que habla inglés como Sofía Vergara.

“Mi vida diaria corregida por mis hijos My daily life corrected by my kids! Jajajaja / hahahahah LOS AMO!!!! Party = Fiesta vs Potty = Baño #MomTalkLikeSofiaVergara@sofiavergara”, dice el divertido video que ya cuenta con más de 165.000 reproducciones en la red social.