¿Superará a su hermana? Kylie Jenner tendrá su propio reality show

Después de convertirse en una celebridad por su aparición en el programa de telerrealidad de su familia: ‘Keeping up with the Kardashians’, la hermana menor de Kim Kardashian, ahora tendrá su propio reality show.

Según reportan medios de EE.UU., la modelo llevará a la pantalla chica su vida y crecimiento como empresaria.

my #VELVET liquid lipsticks launch TODAY at 3pm! @kyliecosmetics @mua_ashley_ Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 12:35 PDT

“Kylie está muy emocionada… Va a ser todo alrededor de la construcción de su negocio y la contratación de su equipo”, reportó una fuente cercana a la familia.

La modelo en los últimos días le está dando un giro a su vida, luego de terminar con su novio Tyga, para dedicarse de lleno a los negocios.