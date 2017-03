Sentido homenaje: este fue el mensaje que Katy Perry dedicó a seguidora que murió en accidente

La cantante estadounidense Katy Perry decidió dedicarle un mensaje a una de sus más fervientes seguidoras, que murió en un accidente de tráfico este fin de semana.

Se trata de la joven de 18 años Katie Bell, quien se volvió tendencia con el hashtag #RIPKatycatKatie y causó conmoción en la comunidad estadounidense, luego de su fallecimiento.

“Podemos verte, querido ángel, te queremos y te echamos mucho de menos. KC’s (‘Katycats’, como se hace llamar el club de fans de la intérprete), enciendan una vela por Katie. Descansa en paz”, escribió Perry en su cuenta de Twitter.

We see you angel and we love and will miss you. KC’s, light a candle for Katie. Rest In Peace. 😔 https://t.co/0SxDFfOub5

— Katy Perry (@katyperry) 28 de marzo de 2017