¡Inesperada confesión! Selena Gomez reveló por qué inició tratamiento y cuál es su mayor adicción

En una reveladora entrevista para la revista Vogue, la joven cantante confesó por qué inició un tratamiento y qué se convirtió en su mayor adicción en los últimos meses.

En agosto de 2016, Gomez canceló de forma inesperada su gira mundial ‘Revival’, señalando que necesitaba permanecer alejada de las tarimas debido a que estaba sufriendo de ataques de depresión y pánico antes o después de dar un concierto.

Thank you fam for 110. I promise I will continue to cherish my platform and speaking truth but more importantly, each and every one of you have changed my life. I’m very grateful. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 6:45 PST

Pero no era lo único que la agobiaba: cuando se convirtió en la persona con más seguidores en Instagram (con 113 millones de personas), la artista de 24 años empezó a asustarse por su obsesión y dependencia hacia las redes sociales.

“Se había convertido en algo que me consumía tanto. Me levantaba a verlo y me iba a dormir viéndolo. Era una adicta”, indicó la exestrella de Disney Channel, además de señalar que no tiene la popular aplicación de fotografías en su celular.

Ok freaking out a little. Thrilled to share my first American @voguemagazine cover with you! Read the story and see the full spread in the link in my bio. Photographed by @mertalas and @macpiggott Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 8:39 PDT

“Siempre terminaba sintiéndome como mie#$% cuando veía Instagram”, añadió la cantante.

This was the day I was nervous as hell going into @Netflix for the first time to talk about @13reasonswhy -my mom found this book in 2009 and worked her ass off to make it with me, guide me and tell this story authentically (the only reason, beside Jay this project was even made) Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 2:59 PST

Actualmente la joven estrella sostiene una relación sentimental con el cantante canadiense, The Weeknd.