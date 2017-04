Salma Hayek revela por qué le dieron su primera oportunidad de trabajar en Hollywood

Parece que el talento no es lo único necesario para alcanzar la cima en la actuación y la actriz mexicana es consciente de ello.

En una reciente entrevista Hayek confesó que de no haber sido por su físico no le habrían dado la oportunidad de tener un papel en Hollywood.

“Es frustrante porque, si no es por eso, no entras. Pero hay mucho más, tú quisieras que vieran más de eso… y no. Pero es lo bonito de llegar a esta edad, donde no es tan obvia la belleza. Con una trayectoria de 25 años de conocerte, la gente ve que hay algo más”, dijo la actriz, nominada al Oscar en 2003 por su papel en Frida.

This was my waist before pregnancy. Now it’s not the same but my life is so much better. Esta era mi cintura antes de embarazarme pero ahora mi vida es mucho mejor. Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 7 de Ene de 2016 a la(s) 10:36 PST

La actriz de 50 años añadió además que siempre quiso hacer comedia y recordó la oportunidad que tuvo de trabajar con Adam Sandler en Grown Ups (2010).

“Siempre fue mi fuerte y siempre fue lo que quise hacer. De no ser por él, seguiría sin hacer comedia”, indicó.

Salma regresa a las pantallas ahora con el también mexicano Eugenio Derbez en la película “How to be a Latin Lover”.