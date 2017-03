¿Relación no tan feliz? Caitlyn Jenner revelará actitudes de su exesposa en su próximo libro

Luego de 22 años de matrimonio, el entonces Bruce Jenner (conocido ahora como Caitlyn Jenner) y su esposa Kris se divorciaron en el año 2014. Caitlyn lanzará un libro con sus memorias el próximo 25 de abril, llamado ‘The secrets of my life’, en el que revelará varios aspectos de su vida, entre ellos, la actitud de su exmujer.

Lea también ► ¡Al son de Ed Sheeran! Este pequeño baila ‘Shape of You’ y se vuelve viral en redes sociales

Según reportan desde US Magazine, una fuerte cercana a Caitlyn ha asegurado que cuando le contó a Kris en 1991 su interés de hacer la transición a mujer, su exesposa “la empujó de vuelta al clóset”.

“La hizo suprimir su verdadera yo”, señaló la persona al medio. Indicó además que este tema será ampliamente tratado en el libro.

The cover has been revealed – The Secrets Of My Life by @Caitlyn_Jenner & @GrandCentralPub. Avail for pre-order now from @chaptersindigo pic.twitter.com/iaNYT4TKTT

— Indigo Eaton Centre (@IndigoEatonCtr) 4 de marzo de 2017