¡Qué ternura! Mientras tomaba el sol, Anahí comparte cómo consiente a su hijo Manuel

La ex RBD fue mamá el pasado 17 de enero y no ha parado de compartir en redes sociales, que no tiene ojos para otra persona que no sea Manuel, su tierno bebé.

Anahí a sus 33 años agradece a Dios el nacimiento de su primogénito, que llegó a su vida para llenarla de alegría e ilusión.

A punto de cumplirse un mes del nacimiento de Manuel, la cantante en sus redes sociales compartió un video donde esta tomando sol junto a su hijo, y muestra cómo lo llena de besos.

Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 7:12 PST



El video ya supera el medio millón de reproducciones, y en él, se ve a Manuel acostado boca abajo mientras la primeriza mamá, le da varios besos en su espalda.

Si bien para Anahí ya no hay nada más importante que su hijo, la cantante de éxitos como “Sálvame” o “Mi delirio”, desmintió recientemente a través de las redes sociales que esté pensando en retirarse del mundo artístico, como llegaron a asegurar varios medios mexicanos.

Por ahora la esposa del gobernador de Chiapas, continúa aprovechando el tiempo junto a su pequeño hijo y estará junto a él amándolo toda su vida.