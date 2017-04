¿Nuevo romance? Un rapero estadounidense habría conquistado el corazón de Kendall Jenner

Kendall Jenner ha estado construyendo una prominente carrera en el modelaje y hoy por hoy es una de las mujeres más cotizadas del mundo. Es por esto que muchos hombres desean el corazón de la hermana de Kim Kardashian, pero al parecer, este ya tiene dueño.

Se trata del rapero estadounidense A$AP Rocky, quien ha estado acompañando a la modelo en varias ocasiones y esta vez, se les pudo ver muy cariñosos en un concierto de The Who en el Royal Albert Hall de Londres.

“Kendall y A$AP Rocky fueron al Royal Albert Hall y en ningún momento trataron de fingir que no son pareja. No podían quitarse las manos de encima y en todo momento demostraron que entre ellos existe una gran complicidad. No se comportaban como si fueran solo amigos, y la verdad es que se nota que Kendall está muy colgada por él”, mencionó una fuente a medios locales.

Pero al parecer esta compañía también se debe a que el rapero le brinda mucha seguridad a la modelo, que estaría sufriendo de ansiedad, después de los robos de los que su familia ha sido víctima.

“Desde que se produjera el robo, la ansiedad de Kendall se ha disparado y siente que ya no puede confiar en nadie. Esta situación le ha llevado a tener que depender más de Rakim, quien no ha hecho otra cosa que reconfortarla y demostrarle su apoyo. Ella le ha sugerido que se sentiría más segura si se mudara a su casa de manera temporal porque tiene miedo a quedarse sola de noche”, sentencia la fuente.