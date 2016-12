Novio de George Michael publica desgarrador mensaje tras encontrarlo muerto en su casa

Fadi Fawaz, quien llevaba 5 años de relación con George Michael, se ha pronunciado luego de que él mismo encontrara sin vida el cuerpo del cantante británico de 53 años.

Unas sentidas palabras fueron publicadas a través de su cuenta en Twitter, donde asegura que esta será una navidad que no olvidará.

“Es una Navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana… Nunca dejaré de extrañarte”.

Publicaciones recientes han dado cuenta de que el cantante, ganador de dos Grammy, murió por un ataque del corazón y en su casa de Goring-on-Thames, Londres.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

26 de diciembre de 2016