“No salgo con hombres más jóvenes que yo”: Jennifer Lopez se confiesa

La cantante Jennifer Lopez de 47 años, fue la invita en el último programa de televisión ‘The Ellen DeGeneres Show’, la presentadora no desaprovechó la oportunidad de indagar por diferentes temas, incluido preguntas de su vida personal.

Durante la entrevista, Ellen le preguntó a JLo sobre su “supuesto” gusto por los hombres jóvenes, pues ya que en el pasado mantuvo una relación con el bailarín Casper Smart de 29 años y hace poco se rumoraba que mantenía una relación con el cantante Drake de 30 años.

“Primero de todo, ¡ya basta! No salgo con hombres más jóvenes que yo. No creo que todos los hombres que me interesan tengan que ser jóvenes. No es eso. Sencillamente conozco a alguien, y si salimos juntos, pues salimos juntos. Si me gustan, me gustan y punto, y si no, pues perfecto. Lo importante es cómo sea esa persona. Quién es realmente. No tiene nada que ver con la edad”

Minuto 4:35



Youtube/TheEllenShow

“Me colgaron esa etiqueta inmediatamente después de salir con Casper porque él era menor que yo, y eso que fue el primer chico más joven con el que salía. Si son más mayores, que lo sean. Y si resulta que son más jóvenes, genial también. Todo depende de si me siento atraída a su espíritu, su alma”

La ‘Diva del Bronx’ aún no ha confirmado los rumores de su relación con el rapero canadiense Drake o el fin del supuesto romance.