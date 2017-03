No dejó nada a la imaginación: Kim Kardashian usa sexy vestido transparente durante el rodaje de ‘Ocean’s Eight’

La modelo y celebridad Kim Kardashian, participará en un cameo en la película ‘Ocean’s Eight’, y en su primer día de rodaje, sorprendió con el vestido transparente que usó en el set de grabación.

Lea también ► Kim Kardashian publica foto con su hermana Kourtney en la que demuestra que es coqueta desde pequeña

El vestido resalta su figura y no deja nada a la imaginación, pues algunos medios dicen que la celebridad tampoco usó ropa interior.

Saque sus propias conclusiones…

It’s Kim the movie star! Kim Kardashian makes Ocean’s Eight debut cameo in sheer gown | Daily Mail Online https://t.co/KMFuQPlwLi — Toni Muskett (@ToniMuskett) 7 de marzo de 2017

Kim Kardashian is showing A LOT of skin in this Oceans 8 photo gallery https://t.co/EeD0IX7tXP pic.twitter.com/fnSPqmxDb2 .. — Front Page Buzz (@frontpagebuzz) 8 de marzo de 2017

#MTVNews | Kim Kardashian returns to the set of Oceans 8 in breathtaking gown 😍😍😍 pic.twitter.com/b4R908TjSG — The SAAAAUCE … (@MTVNewsish) 7 de marzo de 2017

Kim, de 36 años, se aventura esta vez en el mundo del cine junto a figuras como Sandra Bullock.

¿Será esta su nueva faceta?