¡Muy traviesa! La niña que le quitó algo sagrado al Papa durante saludo en el Vaticano

¿Qué harías si tuvieras al papa Francisco al frente? ¿Pedir por la salud de tus seres queridos, pedirle la bendición o hasta darle un regalo?

Aunque las opciones son innumerables, el caso de una niña de tres años que le quitó algo sagrado al saludarlo, le da la vuelta al mundo.

La pequeña Estella Westrick, de tres años, fue una de las menores a las que el Sumo Pontífice se acercó a saludar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Cuando el Papa se acercó a darle un beso en la mejilla, la pequeña no dudó en hacer algo propio de un niño: quitarle el solideo – gorro – que llevaba Francisco. Por supuesto, el Pontífice pudo recuperar el solideo en medio de las risas que le causó el hecho.

Took my Goddaughter to meet the pope. She stole his hat! pic.twitter.com/SdSorop3uN

— Mountain Butorac (@MountainButorac) 22 de marzo de 2017