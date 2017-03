¡Muy sensual! Emma Watson protagoniza sutil ‘topless’ para reconocida marca

Se acerca el estreno del ‘remake’ de ‘La Bella y la Bestia’ y a propósito del lanzamiento, la hermosa actriz fue la protagonista de la reciente edición de Vanity Fair.

Luciendo una falda de encaje, un chal de crochet abierto y un maquillaje y peinado formal, la actriz de 26 años posó en ‘topless’ para la publicación y sorprendió a más de un fanático.

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: “I couldn’t care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear.” Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST

Durante la entrevista para la revista, Watson indicó que sintió como “si hubiera hecho esa transición de ser una mujer en la pantalla” con la realización de ‘La Bella y la Bestia’.

“No me importa si gano o no un Oscar. La película dice algo que me pareció importante que la gente escuche”, indicó la protagonista de Harry Potter sobre el sueño de ganar el premio de la Academia.

In our March cover story, the newest Disney princess @EmmaWatson opens up about her metamorphosis from child star to leading woman (link in bio). Photographs by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 5:35 PST

El próximo 17 de marzo se espera el lanzamiento del ‘remake’ de la película fantasiosa. Su estreno podría ser todo un éxito en taquilla.