¿Mensaje ‘hot’? Piqué revela en Twitter cuál es su parte favorita del cuerpo de Shakira

El futbolista español demostró a través de su cuenta de Twitter que está muy orgulloso de su pareja y madre de sus dos hijos.

Tras el reciente lanzamiento del video ‘Comme Moi’ de Shakira, al lado del francés Black M, el militante del Barcelona no dudó en dar a conocer cuál era su parte favorita de la grabación.

En la imagen se ve a la artista de espalda, con un traje de látex y mostrando su trasero.

This is one of my fav parts in the video! 😋😋https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw

— Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de abril de 2017