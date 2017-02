Melania Trump agradece a Emily Ratajkowski por defenderla ante inapropiado comentario de periodista

A través de Twitter, la primera dama de Estados Unidos, publicó un sentido mensaje a la reconocida modelo Emily Ratajkowski por defenderla ante los comentarios de un periodista de New York Times.

Según el testimonio de la modelo, un corresponsal del diario The New York Times, tildó de “mujerzuela” a Melania Trump. El comentario hizo reaccionar inmediatamente a Ratajkowski quien compartió su inconformidad a través de Twitter.

Lee también: ¿Nuevo desplante? Melania reaparece ante medios y vuelve a ser noticia por este ‘particular’ gesto de Trump

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me “Melania is a hooker.” Whatever your politics it’s crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de febrero de 2017

what it is: slut shaming. I don’t care about her nudes or sexual history and no one should. — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 de febrero de 2017

“Estaba sentada la noche de ayer junto a un periodista de NYT y me dijo que “Melania era una mujerzuela”. Cualquiera que sea su tendencia política, es crucial llamar a esto por su nombre: deshonra pública. No me importa sus desnudos ni su historia sexual y a nadie debería importarle”.

Melania, al ver el mensaje en redes sociales, no dudó en recurrir a su cuenta personal de Twitter para agradecerle.

Te puede interesar: ¿Qué le pasó? El video que compartió Madonna por San Valentín y preocupó a sus fans

Applause to all women around the world who speak up, stand up and support other women! @emrata #PowerOfEveryWoman #PowerOfTheFirstLady — Melania Trump (@FLOTUS) 14 de febrero de 2017

“Aplausos para las mujeres de todo el mundo que alzan la voz, se ponen de pie y apoyan a otras mujeres, Emily Ratajkowski”.

Por su parte el diario hizo pública una disculpa por el desafortunado comentario de uno de sus periodistas: “El comentario no tenía la intención de ser público, pero fue completamente inapropiado y no debería haber ocurrido. Los editores ya hablaron con el reportero sobre este motivo”.