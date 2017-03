“Me van a violar”: Kim Kardashian revela los angustiantes momentos que vivió durante robo en París

La socialite se refirió durante el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’ al dramático robo que sufrió en París mientras asistía a la Semana de la Moda en la capital francesa.

“Me puso cinta en la cara, en la boca, para evitar que gritara o algo y luego me agarró las piernas y yo no tenía… ya saben, no tenía ropa interior [bajo el vestido] y me empujó hacia él frente a la cama y pensé ‘ok, este es el momento. Me van a violar’”, dijo ante las cámaras.

Kim también pensó en qué sucedería si la asesinaran y aseguró que tuvo temor del trauma que le hubiese podido causar a su hermana Kourtney.

“Luego me estaban apuntando con un arma y pensé que en ese momento me iban a disparar en la cabeza”, añadió. “Solo pedía para que Kourtney [Kardashian] tuviera una vida normal luego de ver mi cuerpo sin vida en la cama”, indicó.

La socialite permaneció alejada de las cámaras y los eventos tras el traumático suceso.

Tomado de: YouTube/Access Hollywood

Las joyas que le robaron a la modelo estaban avaluadas en USD 10 millones, incluido el anillo de compromiso de Kim.

“Aprendí algunas lecciones valiosas” de esta experiencia, tuiteó.