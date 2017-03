Maluma besa a una fanática durante concierto en Miami y causa euforia entre sus seguidores

El cantante colombiano llevó su concierto en Miami, EE.UU. al punto más alto cuando decidió subir a una de sus fanáticas a tarima.

La joven, quien tiene 21 años, se encontraba en la zona V.I.P del concierto y uno de los asistentes la llamó para que subiera al escenario.

“Su asistente me llamó de la zona V.I.P. entre todas las chicas. Nunca pensé que me iba a besar. Solo lo vi, se me acercó, grabé el video y me dio el beso. ¡Fue increíble!”, dijo en entrevista a un medio de entretenimiento.

El reggaetonero le hizo varias preguntas mientras estaba con ella en tarima y le cantó cariñosamente.

Y la chica le robó el beso a @maluma 😱 ¿Tú lo hubieras hecho? 💋 #GyFopina Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 7:21 PST

Segundos después el intérprete de ‘Cuatro Babys’ besó a la joven desatando la euforia en el recinto.