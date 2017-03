“Los dos estábamos delgados y hambrientos”, Sylvester Stallone recuerda con nostalgia al perro con el que escribió ‘Rocky’

Bien es sabido que Sylvester Stallone tuvo una etapa muy dura de su vida, en la que vivía en sitios de “mala muerte encima de una parada de metro”, esperando y trabajando para hacer su sueño realidad: escribir un guion que partiera la historia del cine en dos.

Su sueño se hizo realidad con ‘Rocky’, pero pocos saben de su fiel amigo que lo acompañó en sus peores momentos.

“1971… Ya que estamos hablando del mejor amigo del hombre, estos somos yo y Butkus cuando era un cachorro. Los dos estábamos delgados y hambrientos, viviendo en una pensión de mala muerte encima de una parada de metro. Solía decir que ese apartamento tenía cucarachas en lugar de agua corriente. En cualquier caso, no había mucho más que hacer que pasar el tiempo juntos, y así es como empecé a aprender el oficio de guionista. Como no salía nunca, me refugiaba en su compañía, y en realidad la idea de escribir ‘Rocky’ fue suya, pero no se lo digáis a nadie”, escribió en su cuenta de Instagram el actor, director y guionista.

Sin embargo, tantas eran sus carencias que en algún momento, Stallone tuvo que vender a ‘Butkus’ por 50 dólares con mucho dolor, pues no tenía dinero para alimentarlo.

“Años más tarde, cuando las cosas se pusieron peor, tuve que venderle por 50 dólares delante de un supermercado porque no podía permitirme comprar comida, y como si de un milagro se tratase, por fin conseguí vender el guion de ‘Rocky’ y pude comprarle de nuevo. Pero como el nuevo dueño sabía que estaba desesperado por recuperarle, me cobró 15.000 dólares… ¡Mereció la pena cada centavo!“, mencionó Stallone.

¿Una conmovedora e increíble historia de amistad verdad?