Los dos errores de la exseñorita Colombia Andrea Tovar, que hacen dudar sobre su manejo del inglés

La ex señorita Colombia y representante de Chocó en la versión 2015 y 2016 del reinado de belleza, ha impactado por desempeño en muchos aspectos. Pero esta vez ha levantado críticas y burlas por un pequeño ‘descache’ en su inglés, que deja en duda su manejo del idioma.

Lea también ► ¡Sensual duelo! Greeicy Rendón y Mike Bahía se miden en el baile con ‘Shape of You’

Los seguidores de la bella colombiana, no le dejaron pasar los dos errores en una de sus últimas publicaciones, en una frase de tan solo seis palabras.

En la imagen, Andrea Tovar posa junto a las señoritas Antioquia, Santander, Bogotá y Magadalena, acompañadas de la frase “Whit the princess and the viqueen 2017-2018”.

Whit the princess and the viqueen 2017-2018 @vanepulgarin @yniferhernandez @vanessadf @mafebetancurm Una publicación compartida de Andrea Tovar (@andreatov) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 12:49 PDT

Los errores son los siguientes:

La modelo escribió “Whit”, refiriéndose a wiht, que se traduciría a un “con” en español.

El otro error es “viqueen”, que al parecer se refiere al término virreina, pero en inglés este término se escribe así: ‘first runner-up’.