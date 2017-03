¡’Look’ rebelde! El sexy cambio de Greeicy Rendón que despertó elogios y críticas

La joven actriz vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de que compartiera varias fotografías en su cuenta de Instagram en la que da cuenta de un nuevo accesorio para su rostro.

Lea también ► ¡Víctimas de hackers! Filtran fotos íntimas de Amanda Seyfried y Emma Watson

La también cantante decidió hacerse un piercing en su labio inferior que dejó a más de uno sorprendido.

Ahora sí a la cama… gracias por escucharme, ya nos vemos en #venganza a las 10. Que pasen una noche sabrosa. Una publicación compartida de Greeicy Rendon (@greeicy1) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 7:10 PDT

A través de un video, Rendón, quien ya había mostrado un ‘look’ rebelde con los tatuajes que se ha hecho en la pierna y la parte alta del abdomen, explicó que usa un piercing grande como mecanismo de prevención ante el nuevo adorno y para evitar cualquier inflamación.

Dimeeeeeee… 🎧 Una publicación compartida de Greeicy Rendon (@greeicy1) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 12:50 PDT



“No te tatúes más, pienso yo no sé… No te ves bien con esa argolla, estás dañando tu linda imagen” y “Lástima la argolla que tienes en la boca, no se te ve bien”, son algunos de los comentarios negativos que ha recibido en Instagram.

Soy millonaria… Tengo historias por contar. Una publicación compartida de Greeicy Rendon (@greeicy1) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 7:01 PST