La nueva serie ‘Las Garnachas’ está llena de sabor latino

El nombre ‘Las Garnachas’ es una parodia del exitoso reality show estadounidense ‘Keeping Up With The Kardashians’. Alexandra Kovacs, David Solesbee, Ty Coyle y Kenzie Victoria, son algunos de los actores que hacen parte del elenco.

La trama de esta serie de televisión tiene que ver con una familia de origen mexicano que vive humildemente en el este de L.A. Un día se van de viaje a Las Vegas, donde terminan ganando en uno de los juegos de azar y se vuelven multimillonarios.

Desde Los Ángeles, entrevistamos a los actores de la serie.