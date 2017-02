La inesperada respuesta del CEO de Google a una niña de siete años que le pidió trabajo

Chloe Bridgewater, de siete años, es la tierna protagonista de esta historia. La menor quien vive en Hereford (Inglaterra) envió una misiva a Sundar Pichai, CEO de Google, y la respuesta fue simplemente emotiva.

La niña estuvo convaleciente por varios días tras sufrir un accidente y al permanecer encerrada en su hogar, pasaba el tiempo buscando cosas por Internet con su padre.

En una de esas búsquedas con su padre, la menor le consultó a su padre en qué lugar le hubiese fascinado trabajar. La respuesta de su padre fue contundente: en las creativas oficinas de Google, con billares, máquinas recreativas e incluso karts.

Andy, como se llama el padre de Chloe, es gerente de ventas de piezas de refrigerador.

Este motivo impulsó a la menor a querer trabajar en la compañía tecnológica y la niña no dudó en escribir una carta al ‘jefe de Google’ para ponerse en contacto y pedirle trabajo.

La carta decía:

“Querido jefe de Google:

Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Yo voy a nadar los sábados y los martes. Mi padre me dijo que podría sentarme en los sofás, deslizarme por los toboganes y montarme en karts mientras trabajo en Google. Me gustan también los ordenadores, tengo una tablet y juego con ella. Mi padre me dio un juego en el que tengo que mover un robot de arriba a abajo. Me dijo que sería bueno para mí aprender sobre ordenadores.

Mi padre también me dijo que me comprará un ordenador algún día. Tengo siete años y mis profesores le dijeron a mi padre y a mi madre que soy muy buena en clase y con la ortografía, al leer y al sumar. Mi padre me dijo que si sigo siendo buena y esforzándome, algún día sería posible tener un trabajo en Google.

Mi hermana Hollie es también muy inteligente, pero a ella le gustan las muñecas y vestirlas. Tiene cinco años. Mi padre me dijo que te mandase una propuesta para tener un trabajo en Google. No sé realmente qué es eso, pero me dijo que una carta sería suficiente por ahora.

Gracias por leer mi carta. Antes, sólo había mandado una carta y había sido a Papá Noel.

Adiós Chloe Bridgewater”