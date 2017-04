La impresionante cifra que recibe Cristiano Ronaldo por compartir un mensaje en Twitter

Más allá de lo que factura por ser figura en el Real Madrid, el delantero portugués también adelanta numerosas campañas publicitarias que lo hacen ganar una alta cifra de euros.

Recientemente Opendorse, consultora especializada en personalidades y deporte, compartió lo que gana el deportista por cada ‘tuit’ que publica en su cuenta en esa red social.

Ronaldo recibe por cada trino publicitario que realiza más de 260.000 euros, de hecho, es el deportista que más seguidores que tiene en la red social del pajarito, con más de 50 millones.

My new #Mercurial – inspired by the 6 years in Manchester that made me CR7 💪

CR7 Chapter 4 – Coming April 10 pic.twitter.com/N6SlraQJyv

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 6 de abril de 2017