La curiosa propuesta de un adolescente para que Emma Stone sea su pareja de graduación

Elegir la pareja de baile en la graduación es toda una tarea en Estados Unidos: detalles como el traje que se va a usar hasta el vehículo en el que se va a la ceremonia, no pasan desapercibidos por aquellos que se van a graduar.

Por eso Jacob Staudenmaier quiere que su noche sea perfecta y ha pensado en una actriz, ganadora del Oscar, para que lo acompañe en la esperada noche.

Lea también ► ¡Muy románticos! Los actores de ‘La ley del corazón’ que ya no ocultan su amor

Imitando la escena inicial del exitoso musical ‘La La Land’, el joven de 17 años busca que Emma Stone sea su acompañante el próximo 29 de abril en el instituto Arcadia High, en Scottsdale (Arizona).

El cineasta amateur aparece en el video con varios de sus amigos – que actúan como extras – y reescribió la letra de una de las canciones del musical: Another Day of Sun.

IM ASKING EMMA STONE TO PROM, and decided to recreate the opening scene from la la land @RyanGosling @LaLaLand @johnjayandrich #prom pic.twitter.com/l28R2rv3I7

— Jacob Staudenmaier (@upsettrout) 4 de abril de 2017