La conmovedora confesión de Laura Acuña sobre la difícil enfermedad que por poco le impide ser madre

Aunque muchos conocen el lado amable de la vida de los famosos por sus redes sociales, pocos desconocen lo que han tenido que pasar para llegar a la posición en la que están.

En el caso de la presentadora colombiana abrió su corazón en una entrevista radial y contó la dura enfermedad que padece y que por poco le impide llegar a ser madre.

“Se llama endometriosis y a raíz de mi experiencia encontré que muchas mujeres la padecen. Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería (sobre todo el sistema de salud), porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero como no es una enfermedad terminal, por decirlo así”, indicó la también modelo.

“Psicológicamente lo va matando a uno y físicamente no se imaginan los dolores tan impresionantes que uno padece”, añadió.

El pasado mes de noviembre, Acuña se convirtió en madre de Helena, su primera hija junto con Rodrigo Kling.

“Había meses en que me volvía un poco loca y, digamos, que si no fuera porque él [por Rodrigo] que es muy aterrizado y tranquilo [todo hubiera acabado], porque de otro dice, esta vieja además del problema, loca […] Yo le decía, mira, yo definitivamente no voy a poder tener hijos, lo mejor es que nos separemos porque tú tienes derecho a tener tu familia. Es una vaina que uno de verdad se siente culpable”, contó durante la entrevista.

#Repost @gdelvecchio with @repostapp ・・・💋 #revistacaras @lauraacunaayala & Helena 🍼 #makeupartist @laupantoja #delvecchiophoto @carascolombia Una publicación compartida de Laurita Acuña (@lauraacunaayala) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 3:10 PST

De igual forma, la presentadora relató que sus deseos de ser madre se veían opacados por la enfermedad.

“Lloraba todos los meses. Fueron 3 años y medio sintiendo envidia con cada mujer que podía tener bebé y yo no”, precisó.

¿Qué es?

Marzo es el mes dedicado a la endometriosis, una enfermedad casi invisible y que no cuenta con tratamiento ni unidades especializadas. 1 de cada diez mujeres sufrirían esta enfermedad, algunas de ellas sin saberlo.

Aparece generalmente entre los 25 y 50 años y sus síntomas están vinculados con periodos menstruales dolorosos y dolores pélvicos agudos en cualquier momento del ciclo menstrual. Es la tercera causa de infertilidad femenina a nivel mundial.