Jacqueline Piñol la estrella de ‘Is That A Gun In Your Pocket?’ habla con nosotros en ¡Tenemos Que Hablar!

‘Is That Gun In Your Pocket?’ es una comedia que hace una crítica del control de armas en el Estados Unidos. La película se estrenará en Video On Demand.

Jacqueline Piñol, actriz colombo-guatemalteca, interpretó a Patricia Valdez en la película.

Para hablar de su trabajo y sus futuros proyectos, estuvimos con ella en Los Ángeles.