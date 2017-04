Indignante: mujer graba a su empleada cayendo desde un séptimo piso sin prestarle ayuda alguna

Un video publicado en redes sociales por una mujer en Kuwait muestra el momento en el que una empleada doméstica pide ayuda mientras cuelga de una ventana a punto de caer.

En la grabación se observa a la empleada colgando desde la ventana del balcón con una mano mientras su jefa graba los momentos en que le pide ayuda.

“¡Agárreme! ¡Agárreme!”, pide la trabajadora, de nacionalidad etíope, mientras la mujer que graba le grita “¡Te volviste loca!”.

La empleada cayó desde un séptimo piso. Sufrió una fractura en un brazo y otras lesiones en el cuerpo que no revisten gravedad.

La Policía de Kuwait detuvo a la mujer y el Ministerio de Justicia indicó que se enfrenta a dos cargos: publicación de video sin consentimiento y filmación de individuo sin su consentimiento.

Al parecer la empleada habría intentado suicidarse y se arrepintió.

ATENCIÓN: El siguiente video puede herir la susceptibilidad de nuestro público.

1/ Shocking vid of Ethiopian domestic worker screaming 4 help just before falling 7floors down. Her female Kuwaiti employer simply films her pic.twitter.com/4byHSKVoNa

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) 31 de marzo de 2017