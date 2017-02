Grammys 2017: Adele arrasa en gala de buenos espectáculos y uno que otro ‘error’

Este domingo se llevó a cabo, en el Staples Center de Los Ángeles, el evento más importante del mundo de la música: la edición 59 de los premios Grammy.

Pese a que Beyoncé se consagró desde un principio como favorita con nueve candidaturas, Adele dio la pelea por las 5 nominaciones con las que finalmente se quedó. Tres de ellas fueron las más importantes de la gala: Mejor canción del año, Mejor Grabación y Mejor Álbum.

El evento inició aproximadamente desde las 3:30pm/ EST, pero la ceremonia oficial dio inicio a las 8pm /EST, con la presentación de Adele y su tema “Hello”. Con esta canción, la artista británica recibió su primer Grammy de la noche.

En la ceremonia se vieron impactantes presentaciones como la de Beyoncé, quien dejó ver por primera vez su embarazo. Artistas como Bruno Mars, Katy Perry, Lady Gaga junto a Metallica, Maren Morris y Alicia Keys, entre otros, fueron algunos de los artistas que ofrecieron increíbles shows durante la gala.

Uno de los momentos más emotivos e impactantes fue el homenaje que se le hizo a George Michael en voz de Adele, quien cometió un error en la interpretación y prefirió detener la presentación y empezar de nuevo.

Omg #Adele had to START over. Much props to her! Took a lot of courage to do that. #GRAMMYs pic.twitter.com/REaarlFvq3 — Makho Ndlovu (@makhondlovu) February 13, 2017

Algunas de los otros notables errores del evento, fue el momento en el que el micrófono falló en la presentación de Metallica y Lady Gaga.

Aquí los ganadores anunciados en la ceremonia oficial:

Mejor álbum del año

“25” de Adele

Mejor grabación del año

“Hello” de Adele

Mejor canción del año

“Hello” de Adele

Mejor álbum de rap

Chance The Rapper por “Coloring Book”.

Mejor performance de pop a dúo

“Stressed Out” de Twenty One Pilots

Mejor artista nuevo

Chance The Rapper.

Mejor canción de Rock

“Blackstar” de David Bowie

Mejor performance de country en solitario

Maren Morris por “My Church”.

Mejor álbum urbano contemporáneo

“Lemonade” de Beyoncé.

Aquí presentamos los ganadores previos anunciados en la ceremonia no televisada:

En esta parte del evento, el duo mexicano- estadounidenses, Jesse y Joy, se llevó el galardón del Mejor Álbum de Pop Latino, el cual dedicaron a todas las minorías.

Mejor video

“Formation” de Beyoncé

Mejor álbum pop vocal

“25” de Adele

Mejor performance en solitario de pop

“Hello” por Adele

Mejor performance de R&B

“Cranes in the Sky” de Solange

Mejor álbum de música alternativa

“Blackstar” de David Bowie

Mejor productor (no clásico)

Greg Kurstin

Mejor álbum de pop tradicional

“Willie Nelson sings Gershwin” de Willie Nelson

Mejor performance de rock

David Bowie por “Blackstar”

Mejor performance de metal

“Dystopia” de Megadeth

Mejor canción de rap

“Hotline Bling” de Drake

Mejor álbum de rock

Cage the Elephant por “Tell Me I’m Pretty”

Mejor colaboración en canción de rap

“Hotline Bling” de Drake

Mejor performance de rap

“No problem” de Chance the Rapper

Mejor performance tradicional de R&B

Lalah Hathaway por “Angel”

Mejor álbum de teatro musical

“The Color Purple”, de Danielle Brooks, Jennifer Hudson, entre otros.

Mejor compilación para una banda sonora

“Miles Ahead”

Mejor banda sonora

John Williams por “Star Wars: The Force Awakens”

Mejor canción para media

“Can’t Stop The Feeling” de Justin Timberlake y Max Martin

Mejor composición instrumental

“Spoken at Midnight” de Ted Nash

Mejor arreglo instrumental

Jacob Collier por “You and I”

Mejor arreglo instrumental y vocal

Jacob Collier, The Flintsones

Best Recording Package

Jonathan Barnbrook por “Blackstar” de David Bowie

Mejor box o álbum de edición limitada

“Edith Piaf 1915-2015” de Gerard Lo Monaco

Mejor álbum histórico

“The Cutting Edge 1965- 1966 The bootleg series, vol. 12”

Mejor ingeniería de sonido para un álbum no instrumental

“Blackstar” de David Bowie

Mejor remezcla de un material no clásico

“Tearing Me Up” de André Allen Anjos

Surround Sound Album

Dutilleux: Sur le meme accord; les citations: mystere de l’instant & timbres, espace, mouvement. De Dimitriy Lipay

New Age Álbum

“White Sun II” de White Sun

Mejor grabación gospel

“God provides” de Tamela Mann

Mejor canción contemporánea de música cristiana

“Thy Will” de Hillary Scott y The Scott Family

Mejor álbum gospel

“Losing my religion” Kirk Franklin

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

Love Remains de Hillary Scott y the Scott Family

Mejor álbum de world music

“Sing Me Home” de Yo-Yo Ma y The Silk Road Ensemble

Mejor disco para niños

“Infinity plus one” de Secret Agent 23 Skidoo

Mejor álbum hablado

Carol Burnett

Music Film

“The Beatles: Eight Days a Week The Touring Years” de The Beatles.

Mejor ingeniería de álbum clásico

“Corigliano: The Ghosts of Versailles” de Mark Donahue, Fred Vogler y David L. Williams.

Productor del año (clásico)

David Frost

Mejor performance de una orquesta

Andrs Nelsons, “Shostakovich: under Stalin’s shadow”

Mejor grabación de ópera

Penderecki Conducts

Mejor grabación de ópera

“Corigliano”

Classical Instrumental Solo

Daugherty: Tales of Hemingway

Composición clásica contemporánea

Michael Daugherty: Tales of Hemingway

Mejor grabación de dance

The Chaimsmokers y Data por “Don’t Let Me Down”

Mejor grabación de música electrónica

Flume por “Skin”

Mejor álbum contemporáneo instrumental

Culcha Vulcha por “Snarky Puppy”

Mejor álbum vocal de jazz

“Take Me To the Alley” de Gregory Porter

Mejor álbum de ensamble de jazz

Ted Nash Big Band por “Presidential Suite”

Mejor álbum de latin jazz

Chucho Valdés por “Tribute to Irakere: Live in Marciac”

Álbum de roots gospel

Joey Rory por “Hymns”

Country performance en dúo o grupo

“Jolene” de Dolly Parton y los Pentatonix

Mejor canción de country

“Humble and Kind” de Tim McGraw. Autor: Lori McKenna

Mejor álbum de country

“A Sailor’s Guide to Earth” de Sturgill Simpson

Mejor álbum de pop latino

“Un besito más” de Jesse & Joy

Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo

“Ilevitable” de Ile

Mejor álbum de música regional mexicana

“Un azteca en el azteca” de Vicente Fernández

Mejor álbum tropical

“¿Dónde están?” de José Lugo

American Roots Song

“Kid Sister” de Vince Gill

Mejor álbum de reggae

Ziggy Marley de Ziggy Marley

Mejor álbum de comedia

“Talking for Clapping” de Patton Oswalt.

Mejor canción de R& B

“Lake by the Ocean” de Hod David & Musze