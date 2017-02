“Fue todo un gran drama”: Maluma se refiere por primera vez a la polémica de ‘Cuatro babys’

A finales del 2016, el cantante colombiano Maluma, estuvo en el ojo de la crítica por su canción ‘Cuatro babys’, pues luego de su lanzamiento, se llegó a decir que el tema es misógino. Cerca de 90 mil personas firmaron una petición para que la obra del intérprete fuera retirada de Internet; sin embargo, la canción aún sigue en las principales plataformas de música a nivel mundial.

El colombiano nunca se había referido a este tema en específico, pues su actividad artística no se vio afectada por la polémica. Aún es uno de los artistas latinoamericanos más cotizados en la actualidad.

Sin embargo, en los últimos días, el colombiano por fin rompió el silencio…

“Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto… ‘Cuatro babys’ es ‘trap’, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo. Si canto que estoy enamorado de ‘cuatro babys’, no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia”, mencionó el cantante en una entrevista.