Fiscal de Nueva York niega la disolución de la Fundación Trump

La justicia de Nueva York ha abierto una investigación judicial para determinar si las donaciones hechas a través de la Fundación Donald J. Trump, de la que es titular el presidente electo de Estados Unidos, cumple con la legislación.

El fiscal general del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, reveló en meses pasados que la organización “podría haber incurrido en prácticas inadecuadas”, tras conocer las alarmantes transacciones que han salido recientemente.

En la tarde del 26 de diciembre de diciembre el republicano por medio de su red social Twitter intentó limpiar el nombre de su fundación luego de que la oficina del procurador general de Nueva York le recordara que es investigada por sus cuestionadas formas de recaudar fondos.

The DJT Foundation, unlike most foundations, never paid fees, rent, salaries or any expenses. 100% of money goes to wonderful charities!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de diciembre de 2016