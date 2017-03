Esto es lo que no sabías de la infancia y adolescencia de la nueva Señorita Colombia

Laura González fue coronada como Señorita Colombia en los últimos días y las historias sobre su pasado, ya comienzan a conocerse y afortunadamente todo ha sido muy positivo e interesante.

Lea también ► ¿Posible reconciliación? La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt estaría mejorando

Por ejemplo, la mujer más bella del país, confesó que sufría de ‘bullying’ en su adolescencia por tener unos kilos demás, lo cual le causaba inseguridades y dificultades.

“Era la niña ‘gordita’ de la clase y en la infancia esas cosas afectan la autoestima, pero todo empezó a cambiar cuando pude hacer lo que me gustaba y entré a estudiar teatro, luego la gente me reconoció como actriz y comencé a levantar el pecho, entonces me reconocieron como una mujer bonita y luego vino el comentario de ‘por qué no te metes al Concurso Nacional de la Belleza”, comentó la reina en una entrevista con El Tiempo.