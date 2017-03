Estatua de Cristiano Ronaldo genera burlas en redes sociales y la bautizan como ‘el nuevo Ecce Homo’

Esta semana fue develada en el Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo de Madeira una estatua que hace honor al astro del fútbol, y que ha generado todo tipo de burlas y memes en redes sociales debido al poco parecido que tiene con el 7 del Real Madrid.

La efigie solo toma como referencia su peinado. El rostro es completamente diferente y goza de una expresión sumamente particular.

A pesar de las burlas, Cristiano ha asegurado sentirse muy honrado. “Ver este aeropuerto llevar mi nombre es algo muy especial. Todo el mundo sabe que estoy orgulloso de mis raíces”, declaró.

“No lo he pedido, pero no soy hipócrita y asumo que me siento halagado y me hace feliz (…) Feliz y honrado de tener mi nombre en el aeropuerto de Madeira”.

Te dejamos algunos de los memes que han nacido en las redes sociales tras la presentación de la estatua.

The new Ronaldo statue looks exactly like him pic.twitter.com/nRpvdr8c89 — Football Tweets (@FutballTweets) 29 de marzo de 2017

Some of the all-time great Cristiano Ronaldo moments pic.twitter.com/57Tx9VhbUm — Bleacher Report UK (@br_uk) 29 de marzo de 2017

If the ‘Ronaldo Statue’ was a real person, this is what he would look like receiving a Golden Boot Award. pic.twitter.com/kD6UJU626l — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 29 de marzo de 2017

Si bien es cierto, los internautas han mostrado su humor con la estatua, ‘CR-7’ está bastante agradecido con el gesto. Es por eso que también tenemos una galería de imágenes de la ceremonia de inauguración del monumento.