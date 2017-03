¡Escalofriante experiencia! Kim Kardashian revive detalles sobre su dramático robo en París

La socialite volvió a referirse al dramático robo que sufrió en París mientras asistía a la Semana de la Moda en la capital francesa.

A través del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, Kim contó los dramáticos momentos que vivió en su habitación del hotel donde se registró el millonario robo.

“Me pidieron dinero y les dije que no tenía nada de efectivo. Así que me arrastraron hasta el pasillo de arriba. Fue ahí cuando vi que llevaban una pistola, la vi con mis propios ojos. No podía dejar de mirarla [la pistola] y tampoco podía dejar de mirar el final de la escalera”, dijo mientras hablaba a sus hermanas.

“Tenía medio segundo para tomar la mejor decisión posible. Si corro escaleras abajo me podrían disparar, pero si lo consigo y no me disparan, o si el ascensor no llega a tiempo o si las escaleras están cerradas, estoy jo**** igualmente. No había manera alguna de escapar”, añadió.

La socialite permaneció alejada de las cámaras y los eventos tras el traumático suceso.

Las joyas que le robaron a la modelo estaban avaluadas en USD 10 millones, incluido el anillo de compromiso de Kim.