Emergencia en el aire: piloto de American Airlines muere momentos antes de aterrizaje en Nuevo México

El vuelo 1353 reportó una emergencia médica instantes antes de adelantar su aterrizaje en Albuquerque, Nuevo México.

El caso: William ‘Mike’ Grubbs, oficial del vuelo de la compañía American Airlines tuvo un ‘problema médico’ y sus compañeros de tripulación atendieron la situación momentos antes de tocar tierra.

Vea también ► ¿Esperanza en medio del desastre? El ‘arcoíris de fuego’ que iluminó el cielo de Perú

Según reseñan medios locales, al aterrizar los paramédicos adelantaron reanimación cardiopulmonar por cerca de 40 minutos pero Grubbs ya había muerto.

Una pasajera del vuelo alcanzó a tuitear: “el copiloto se desmayó durante el vuelo o durante el aterrizaje en un vuelo desde Minneapolis a Albuquerque. No nos dejarán salir del avión”.

Co-pilot passed out during flight or during landing on a flight from Minneapolis to Albuquerque . They wont let us off the plane..

— Donna Tolmas (@DonnaTolmas) 29 de marzo de 2017