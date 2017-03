El polémico video en el que Snoop Dogg ‘dispara’ a Trump y la respuesta del presidente en Twitter

‘Lavender’, es el último video del rapero estadounidense que ha despertado toda una controversia en el país norteamericano.

En el video se observa cómo Dogg apunta con un arma a un payaso que está vestido como el presidente Donald Trump y al dispararle sale un cartel que dice ‘BANG’.

En ‘Lavender’ también se hace una crítica ante la tensión racial que se vive en el país norteamericano: EE.UU. aparece poblado por payasos y se representan los hechos de violencia que han involucrado a afroamericanos.

Tomado de: YouTube/PrankvsPrank

El polémico video ha despertado numerosas críticas y el propio Trump utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la grabación. “¿Pueden imaginar el escándalo que hubiera pasado si Snoop Dogg, con su carrera en caída y todo, hubiera apuntado y disparado un arma al presidente Obama? ¡Prisión!”, dijo el republicano.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017