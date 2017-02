El contundente e inesperado mensaje de Kristen Stewart a Donald Trump

La actriz, recordada por su papel en la saga ‘Crepúsculo’, no tuvo reparos en criticar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su invitación al popular programa Saturday Night Live.

Stewart, quien tiene claro que no le cae muy bien al magnate, recordó durante su presentación los ‘tuits’ que el actual mandatario de los estadounidenses le dedicó cuando aún no estaba en la Casa Blanca.

“Sí, sé lo que están pensando. Es una locura: el presidente escribe de mí. Y lo hace en repetidas ocasiones”, dijo la actriz.

En una ocasión, en 2012, Trump tuiteó: “Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella lo engañó como a un perro y lo seguirá haciendo. Él se puede encontrar a alguien mejor”.

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2012