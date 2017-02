Doris Morgado habló de su carrera como actriz desde Los Ángeles

En Los Ángeles, tuvimos en entrevista a la actriz cubana-estadounidense Doris Morgado, quien ha participado en producciones como ‘Blackhats’ (2015), ‘Jane The Virgin’ (2016), ‘The Red Road’ (2014), ‘Doris’ (2016), el próximo estreno ‘Logan’ de 2017, entre otras.

Algunas estrellas con las que ha trabajado han sido Denzel Washington, Mark Wahlberg, John Travolta y Dwayne Johnson. Su entrenamiento en Warner Loughlin Studio, Diana Castle’s The Imagined Life, The BGB Studio y The Groundings en el Scott Sedita’s Sitcom Acting Studio la ha llevado a actuar en series de televisión como “NCIS” (2003) y “NCIS: New Orleans” (2014).

Dorisw nos cuenta como llegó a Hollywood y cómo el trabajo duro y la constancia la hacen cumplir su sueño de se actriz.