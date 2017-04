¡Dirige una sinfónica con 11 años! Conoce la historia del niño prodigio que te dejará sin aliento

Matthew Smith es un niño de 11 años, pero no cualquier niño…

Smith, nacido en Nottingham (Inglaterra), se convirtió en uno de los conductores más jóvenes del mundo luego que dirigiera a la Orquesta Sinfónica de Nottingham en la presentación del Die Fledermaus de Strauss, el pasado fin de semana.

