Despampanante: a sus 49 años, Pamela Anderson protagoniza sesión de fotos en ropa interior

La ‘sex symbol’, Pamela Anderson, protagonizó una sesión de fotos a sus 49 años, para una reconocida marca de ropa interior inglesa, donde luce despampanante.

La modelo y actriz, demostró que aunque tiene una edad avanzada, conserva su sensualidad y glamour.

Lea también ► ¿Embarazada? Por esta foto, seguidores de Kylie Jenner aseguran que espera su primer bebé

Anderson luce hermosa en varias fotografías, donde utiliza prendas de color negro de diferentes estilos.

“La colección exuda esa seducción especial de una manera tan lujosa, que es inevitable sentirse empoderada y hermosa”, mencionó la modelo a medios locales.